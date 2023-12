Analisi mercato azionario

A Milano riprendono le contrattazioni post natalizie con un FTSE MIB in prossimità dei massimi. Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in area 16.850 punti.

FTSE Mib

A Milano riprendono le contrattazioni post natalizie con un FTSE MIB in prossimità dei massimi. Le quotazioni permangono nell’intorno dei 30.500 punti da qualche seduta e questo elemento porta ad avere un atteggiamento più selettivo nell’apertura di eventuali nuove posizioni rialziste. Sul daily chart si segnala in particolar modo la violazione di una trendline rialzista di breve ottenuta con i minimi del 28 novembre e del 14 dicembre. Discese sotto i 30.265 punti potrebbero segnalare una fase di prese di beneficio. In questa direzione andrebbero ritorni dapprima verso i 29.800 punti e successivamente verso i 29.150 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 23.300,1800 NLBNPIT1J8A5 OPEN END

TURBO LONG 22.984,8700 NLBNPIT1J3M1 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 33.317,1900 NLBNPIT1Q0X5 OPEN END

TURBO SHORT 33.614,9100 NLBNPIT1OX07 OPEN END

DAX

Le quotazioni del future sul DAX si mantengono in area 16.850 punti, all’interno di una fase di consolidamento di breve termine. Un ritorno dei corsi sopra i 16.950 punti potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve. In questo caso il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto in area 17.000 punti, mentre il successivo a 17.200 punti. Fronte ribassista, un ritorno delle quotazioni sotto i 16.800 punti potrebbe essere sfruttato per posizioni short. In questo caso il primo obiettivo dei venditori potrebbe essere localizzato a 16.600 punti e un target più ambizioso a 16.400 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12.955,4300 NLBNPIT1IAJ5 OPEN END

TURBO LONG 12.533,8500 NLBNPIT1HK01 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 19.554,5800 NLBNPIT1OWW0 OPEN END

TURBO SHORT 18.758,6800 NLBNPIT1MOB5 OPEN END

S&P 500

La prima seduta di negoziazioni post Natale dell’S&P 500 ha visto le quotazioni del future dell’indice americano aggiornare i massimi storici a 4.834,50 punti. Il quadro tecnico di fondo permane costruttivo, con allunghi fino a 4.900 punti prima e 5.000 poi che non sono da escludere. Segnali di debolezza e anticipatori di un movimento correttivo che potrebbe portare al pullback delle vecchie resistenze statiche poste nell’intervallo dei 4.610-4.620 punti potrebbero arrivare solo con ritorni delle quotazioni sotto i 4.800 punti. Conferme in tal senso verrebbero da chiusure sotto i supporti statici di breve posti in area 4.740 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.678,3000 NL0015441056 OPEN END

TURBO LONG 3.532,4800 NL0015440090 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 5.357,9400 NLBNPIT1R2O9 OPEN END

TURBO SHORT 5.237,7400 NLBNPIT1QQ53 OPEN END