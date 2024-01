Analisi mercato azionario

FTSE Mib

Le quotazioni del FTSE Mib hanno ripreso forza dopo l’ennesimo test del supporto psicologico a 30.000 punti. I corsi rimangono tuttavia ancora all’interno della struttura laterale in atto da metà dicembre 2023. Segnali di forza in area 30.100 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza in atto da ottobre. L’obiettivo dei compratori in questo caso potrebbe essere posto sulla resistenza a 30.860 punti. Lato ribassista, la rottura dei 30.000 punti potrebbe dare il via a posizioni in vendita che avrebbero come primo obiettivo il sostegno a 29.750 punti e secondo target a 29.500 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 23.300,1800 NLBNPIT1J8A5 OPEN END

TURBO LONG 22.984,8700 NLBNPIT1J3M1 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 33.317,1900 NLBNPIT1Q0X5 OPEN END

TURBO SHORT 33.614,9100 NLBNPIT1OX07 OPEN END

DAX

Le quotazioni del future sul DAX proseguono al rialzo, in scia al recupero iniziato il 18 gennaio, avvicinandosi alla resistenza in zona 17.120 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 16.850 punti potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con il trend dominante. Il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere posto a 17.000 punti, mentre il successivo a 17.120 punti. Lato ribassista, un ritorno dei corsi sotto i 16.600 punti potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di posizioni short. In questo caso, il primo obiettivo potrebbe essere a 16.330 punti e un target più ambizioso a 16.160 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12.955,4300 NLBNPIT1IAJ5 OPEN END

TURBO LONG 12.533,8500 NLBNPIT1HK01 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 19.554,5800 NLBNPIT1OWW0 OPEN END

TURBO SHORT 18.758,6800 NLBNPIT1MOB5 OPEN END

S&P 500

Le quotazioni del future su S&P 500 si mantengono in area 4.900 punti dopo il rialzo messo a segno dal 18 gennaio scorso. In caso di ritracciamento, segnali di forza in zona 4.840 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend sottostante. In questo caso, il primo obiettivo dei compratori potrebbe essere a 4.900 punti, mentre un target più ambizioso a 4.950 punti. Lato ribassista, la rottura della trendline che collega i minimi segnati il 27 ottobre e il 17 gennaio, ora transitante a 4.830 punti, potrebbe consentire la valutazione di posizioni short con primo target a 4.750 punti e secondo obiettivo a 4.700 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.678,3000 NL0015441056 OPEN END

TURBO LONG 3.532,4800 NL0015440090 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 5.357,9400 NLBNPIT1R2O9 OPEN END

TURBO SHORT 5.237,7400 NLBNPIT1QQ53 OPEN END