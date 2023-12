Analisi mercato azionario

FTSE Mib

Il FTSE Mib ha testato le resistenze statiche di area 30.700 punti per il secondo giorno consecutivo, venendone nuovamente respinto. Rispetto alle scorse settimane la forza propulsiva sembra essersi affievolita. Questo porta ad avere un atteggiamento più selettivo nell’apertura di eventuali nuove posizioni rialziste. Da segnalare peraltro la violazione al ribasso dei supporti dinamici di breve forniti sul daily chart dalla trendline tracciata con i low del 20 e 21 dicembre. Discese sotto i 30.265 punti potrebbero segnare l’inizio delle prese di beneficio. In questa direzione andrebbero ritorni dapprima verso i 29.800 punti e successivamente verso i 29.150 punti.

DAX

Permane sui massimi storici il DAX, con le quotazioni che da alcune sedute sono inserite in un trading range tra 16.600 e 16.800 punti. Solo uscite al rialzo o al ribasso permetteranno di avere direzionalità. Vanno tuttavia evidenziati alcuni elementi che fanno propendere per un ribasso: il recente test della soglia psicologica dei 17mila, la candela di indecisione della scorsa ottava e l’Oops di Larry Williams disegnato il 14 dicembre. Se nuovi attacchi sopra 17mila non sono da escludere, è da monitorare la tenuta dei supporti a 16.640 punti. Chiusure al di sotto aprirebbero la strada a un movimento correttivo che potrebbe riportare le quotazioni dell’indice tedesco in area 16.050 punti.

S&P 500

Si avvia a chiudere il 2023 sui massimi storici l’S&P 500, con le quotazioni del future sull’indice americano che ieri ha aggiornato i record toccando i 4.841,50 punti. Si tratta della quinta seduta consecutiva al rialzo. Il trend permane costruttivo, con allunghi fino a 4.900 punti prima e 5.000 punti da non escludere. La contrazione della volatilità e la crescente pressione sui primi supporti dinamici espressi dalla trendline di breve ottenuta con i low del 21 e 26 dicembre sono tuttavia elementi di cautela. La perdita dei 4.815 punti prima e dei 4.740 potrebbe segnare l’inizio di una discesa con target le vecchie resistenze statiche poste nell’intervallo dei 4.610-4.620 punti.

