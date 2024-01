Analisi mercato valutario e delle materie prime

Le quotazioni del petrolio WTI si sono stabilizzate in area 72 dollari. Le quotazioni del future su EUR/USD sono tornate in area 1,1000, ma rimangono ancora all’interno della fase di consolidamento in atto da inizio anno.

PETROLIO

Le quotazioni del petrolio WTI si sono stabilizzate in area 72 dollari, dopo l’ennesimo test della linea di tendenza discendente che collega i massimi registrati il 20 ottobre e il 26 dicembre 2023. Nuovi segnali di debolezza in area 73 dollari potrebbero permettere la valutazione di strategie short, in linea con la tendenza in atto da fine settembre 2023. In questo caso l’obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere posto sul supporto a 68 dollari. Lato rialzista, l’eventuale superamento della trendline menzionata prima potrebbe essere sfruttato per l’implementazione di strategie long, che avrebbero come obiettivo la resistenza a 76 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 64,1189 NLBNPIT1PH55 OPEN END

TURBO LONG 56,8425 NLBNPIT1KRO5 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 108,0585 NLBNPIT1U7V8 OPEN END

TURBO SHORT 103,7736 NLBNPIT1T6Z4 OPEN END

EURO-DOLLARO

Le quotazioni del future su EUR/USD sono tornate in area 1,1000, ma rimangono ancora all’interno della fase di consolidamento in atto da inizio anno. Segnali di forza in area 1,0930 potrebbero essere sfruttati per l’implementazione di strategie long in linea con la tendenza rialzista in atto da ottobre. In questo caso l’obiettivo dei compratori potrebbe essere localizzato in prossimità della resistenza orizzontale a 1,1040. Fronte ribassista, nuovi segnali di debolezza in area 1,1040 potrebbero permettere l’implementazione di strategie di stampo short. In questo caso posizioni in vendita avrebbero come primo obiettivo area 1,0900 e secondo target a 1,0770.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 0,9842 NLBNPIT1A2D1 OPEN END

TURBO LONG 0,9575 NLBNPIT1DXH2 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 1,1734 NLBNPIT1KPW2 OPEN END

TURBO SHORT 1,2025 NLBNPIT1K218 OPEN END