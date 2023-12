Analisi mercato valutario e delle materie prime

Si annunciano giorni importanti per le sorti di breve termine del petrolio WTI. Si mantengono sui massimi di periodo le quotazioni dell’euro-dollaro, con i corsi del cambio in pressione sulle resistenze statiche di breve poste in prossimità di 1,1040.

PETROLIO

Si annunciano giorni importanti per le sorti di breve termine del petrolio WTI. Le quotazioni del greggio americano sono arrivate in prossimità delle resistenze dinamiche espresse sul daily chart dalla trendline ribassista ottenuta unendo i top del 28 settembre con quelli del 20 ottobre. Se chiusure sopra i massimi di ieri e sopra detta linea di tendenza aprirebbero la strada a un ritorno delle quotazioni in area 79,60 dollari, viceversa la tenuta del livello e il ritorno delle quotazioni sotto i 75,20 dollari aprirebbero la strada a un test dei recenti minimi di periodo, con primo obiettivo i 69,50 dollari e successivamente i 68 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 64,1189 NLBNPIT1PH55 OPEN END

TURBO LONG 56,8425 NLBNPIT1KRO5 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 108,0585 NLBNPIT1U7V8 OPEN END

TURBO SHORT 103,7736 NLBNPIT1T6Z4 OPEN END

EURO-DOLLARO

Si mantengono sui massimi di periodo le quotazioni dell’euro-dollaro, con i corsi del cambio in pressione sulle resistenze statiche di breve poste in prossimità di 1,1040. Allunghi oltre tale soglia, da confermarsi al termine delle contrattazioni giornaliere, aprirebbero la porta a nuove progressioni che avrebbero come obiettivo intermedio l’area 1,1090 e successivamente i massimi 2023 registrati a metà luglio a 1,1275. Per il momento non emergono segnali di debolezza della divisa unica europea contro quella americana. Segnali in questa direzione si avrebbero solo con il cedimento dei supporti statici di breve posti in prossimità di 1,0890.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 0,9842 NLBNPIT1A2D1 OPEN END

TURBO LONG 0,9575 NLBNPIT1DXH2 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 1,1734 NLBNPIT1KPW2 OPEN END

TURBO SHORT 1,2025 NLBNPIT1K218 OPEN END