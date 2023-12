Analisi mercato valutario e delle materie prime

Giornata di ribassi per il WTI, con le quotazioni del greggio che hanno violato gli strategici supporti statici di breve termine posti a 73,21 dollari. Si mantengono sui massimi di periodo le quotazioni dell’euro-dollaro.

PETROLIO

Giornata di ribassi per il WTI, con le quotazioni del greggio che hanno violato gli strategici supporti statici di breve termine posti a 73,21 dollari. Il segnale di debolezza fa il paio con il recente respingimento delle quotazioni arrivato sulle resistenze dinamiche espresse sul daily chart dalla trendline ribassista ottenuta con i top del 28 settembre e del 20 ottobre. Se ritorni sopra i 76,06 dollari potrebbero invertire il trend ribassista di breve periodo, il cedimento dei 73,20 dollari aprirebbe la strada a un test dei recenti minimi di periodo, con primo obiettivo i 69,50 dollari e successivamente i 68 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 63,1601 NLBNPIT1PH55 OPEN END

TURBO LONG 55,7735 NLBNPIT1KRO5 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 104,4706 NLBNPIT1U7V8 OPEN END

TURBO SHORT 100,2529 NLBNPIT1T6Z4 OPEN END

EURO-DOLLARO

Si mantengono sui massimi di periodo le quotazioni dell’euro-dollaro, con i corsi che ormai da un paio di sedute sono riusciti a rompere al rialzo le resistenze statiche di breve termine poste in prossimità di 1,1040. L’accelerazione oltre il primo target posizinato a quota 1,1090 e il recupero della soglia di 1,1100 appaiono elementi anticipatori di un tentativo di tornare sui massimi 2023 registrati alla metà del mese di luglio a 1,1275. Segnali di debolezza per la divisa unica europea contro quella americana si avrebbero solo con il cedimento dei supporti statici di breve posti in prossimità di 1,1000 prima e quelli di medio posti a 1,0720.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 1,0062 NLBNPIT1A2D1 OPEN END

TURBO LONG 0,9794 NLBNPIT1DXH2 OPEN END

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 1,1548 NLBNPIT1KPW2 OPEN END

TURBO SHORT 1,1839 NLBNPIT1K218 OPEN END