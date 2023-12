Attesa per Powell e Lagarde dopo i dati su inflazione di Eurozona e USA

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. L’inflazione dell’Eurozona ha rallentato più delle attese a novembre. L’indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,4% a/a rispetto alle attese al +2,7% e al dato di ottobre pari al 2,9%. Il dato core è cresciuto del 3,6% a/a rispetto alle stime del +3,9% (+4,2% a ottobre).

I dati confermano che l’inflazione si sta rapidamente avvicinando al target del 2% della BCE, dopo 10 aumenti dei tassi iniziati a luglio 2022. Ora gli operatori si aspettano che il ciclo di rialzo dei tassi abbia raggiunto il suo termine e che l’inizio dei tagli del costo del denaro sia più vicino. Nota dolente per la Germania, dove il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 5,9% (attese e dato precedente al 5,8%), il livello più alto da maggio 2021, un segnale che la debolezza dell’economia del Paese comincia a trasmettersi sul mercato del lavoro.

Lato USA, il deflatore PCE core è aumentato dello 0,2% m/m e del 3,5% a/a, in linea con le attese e in calo dal 3,7% di settembre. Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta al discorso del governatore della Fed, Jerome Powell, in agenda alle ore 17:00, prima che scatti il blackout period, nel quale i membri della Banca centrale non potranno parlare pubblicamente (da domani al 14/12). Gli operatori cercheranno eventuali indizi sulle prossime mosse della Fed, anche se per la prossima riunione si attende un nulla di fatto sui tassi.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici riguardanti le principali economie del Vecchio Continente e gli Stati Uniti. Focus sugli indici PMI del settore manifatturiero (novembre). Per l’Italia si attende anche il PIL del terzo trimestre del 2023, mentre per gli USA l’indice ISM manifatturiero (novembre). Lato Banche centrali segnaliamo i discorsi di Lagarde, Elderson, Enria (BCE), Powell, Cook, Goolsbee (Federal Reserve).