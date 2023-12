Balz rovina il finale d’anno delle Borse europee, nuovo record per il Dow Jones

Le Borse europee cedono nella seconda parte di seduta dopo aver mantenuto un sostanziale equilibrio e chiudono le contrattazioni in negativo, mentre a Wall Street il Dow Jones Industrial sale in intraday a toccare un nuovo record storico.

Le Borse europee cedono nella seconda parte di seduta dopo aver mantenuto un sostanziale equilibrio e chiudono le contrattazioni in negativo, mentre a Wall Street il Dow Jones Industrial sale in intraday a toccare un nuovo record storico. Massimi a due anni, invece, per Nasdaq ed S&P500. Questo il bilancio della penultima seduta di contrattazioni prima della fine anno. Domani, in un clima che sarà quanto mai prefestivo, con le chiusure anticipate della Borsa tedesca e di quella inglese, saranno pochi gli spunti attorno ai quali potranno muoversi gli investitori.

Attenzione, tuttavia, al discorso del membro della Bundesbank Burhard Balz che potrebbe ribadire, così come fatto oggi da Robert Holzmann della BCE che la possibilità di abbassare i tassi di interesse nel 2024 è ancora tutta da discutere. È stato proprio Holzman che con la sua dichiarazione ha contribuito a far svoltare al ribasso i listini azionari europei e a fermare la scalata dei titoli di Stato e dell’euro nei confronti del dollaro.

Il rendimento del Btp si è attestato a 3,60% dopo essere sceso, nelle sedute precedenti, al di sotto della soglia. Lo spread tra Btp e Bund è invece tornato a rivedere area 165 punti. Il cambio EUR/USD si è confermato oltre quota 1,11. All’intenro del listino delle blue chip di Piazza Affari si è messo in luce il titolo Iveco, unico a concludere le contrattazioni con un rialzo superiore all’1%. In coda il settore finanziario con le ultime tre posizioni occupate rispettivamente da Banca Mps, Assicurazioni Generali e Bper Banca.

I MARKET MOVER

L’ultima seduta dell’anno è priva di spunti macroeconomici di rilievo sia in Europa, che in questi tre giorni tra Natale e Capodanno non ha prodotto nulla, sia negli Stati Uniti che ieri hanno diffuso la rilevazione sui sussidi di disoccupazione settimanali. Solo due gli appuntamento degni di nota. In mattinata l’intervento del membro della Bundesbank Burkhard Balz, in pomeriggio l’indice dei direttori di acquisto dell’area di Chicago, atteso in contrazione da 55,8 punti del mese di ottobre.