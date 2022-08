Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno messo a segno una nuova seduta caratterizzata dall’incertezza. Lato dati macroeconomici, gli investitori hanno guardato all’inflazione dell’Eurozona di luglio. La misurazione ha confermato le attese degli analisti all’8,9%. Per il componente della BCE, Isabel Schnabel, secondo cui non è escluso che l’indice dei prezzi al consumo possa salire ancora nel breve termine e che ci vorrà ancora del tempo prima che la rilevazione torni verso il 2%. Secondo Schnabel inoltre, non è da escludersi che la zona Euro possa entrare in recessione tecnica, specie se le problematiche con la Russia dovessero aumentare. Nel frattempo, anche con un’inflazione vicina all’80%, in Turchia la Banca centrale ha tagliato i tassi portandoli dal 14% al 13% (il consensus Bloomberg non si aspettava nessuna variazione). L’istituto ha comunicato che questa decisione è arrivata per far fronte ad un calo dell’attività manifatturiera e non sancisce l’inizio di un ciclo espansivo. Negli USA, le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese di 2.000 unità a 250mila unità, sotto le previsioni a 264mila. Per questo dato, si tratta della prima flessione dopo 3 settimane. Infine, è da segnalare come sia Goldman Sachs che Nomura abbiano tagliato le previsioni di crescita della Cina per il 2022: la prima banca d’affari prevede che il PIL del Paese crescerà del 3% (precedente 3,3%), mentre la seconda stima un +2,8% (dal 3,3% stimato in precedenza). Queste previsioni sono ben al di sotto del target di Pechino di un 5,5% e sono penalizzate dall’indebolimento della domanda e dalla politica Covid-zero.

Focus sulle Banche centrali

Giornata priva di dati macroeconomici di rilievo quella odierna. Gli operatori dei mercati finanziari monitoreranno il discorso di Tom Barkin (presidente della Fed di Richmond) al Maryland Association of Counties 2022 Summer Conference.