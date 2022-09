Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta a due velocità. Il focus degli investitori si è concentrato sul meeting della BCE, in cui è stato deciso un incremento dei tassi da 75 punti base. L’Eurotower ha segnalato come altri rialzi dipenderanno dai dati. L’istituto ha inoltre alzato le previsioni di inflazione e tagliato quelle di crescita (per il 2023 e 2024). La Banca centrale non ha fatto nessuna menzione al quantitative tightening. Le attenzioni oggi saranno invece rivolte alla riunione straordinaria dei Ministri dell’Energia UE sul tema dei prezzi dell’energia. Tuttavia, sembrano emergere alcune divisioni tra le misure da prendere: il Primo Ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che l’Unione Europea dovrebbe privilegiare altre decisioni rispetto a quella relativa ad un’imposta sui produttori di elettricità. Per il premier della Polonia, il blocco potrebbe sospendere temporaneamente il sistema di scambio per le emissioni, in quanto la decisione relativa alla tassazione delle società richiederebbe più tempo per mitigare il rialzo dei prezzi e sarebbe necessaria una successiva redistribuzione. Intanto, la Vicepresidente della Federal Reserve, Lael Brainard, ha evidenziato come i tassi dovranno salire ulteriormente nel 2022, ad un livello tale da rallentare l’economia “per qualche tempo” in modo tale da fornire maggiore fiducia che l’indice dei prezzi al consumo si stia muovendo verso il target. Tuttavia, Brainard ha evidenziato come in futuro vi sarà un duplice problema, che riguarderà sia la possibilità di un aumento troppo deciso dei tassi che di un loro taglio prematuro.

I market mover

Giornata priva di dati macroeconomici di rilievo quella odierna. Gli operatori dei mercati finanziari oggi saranno concentrati sulla riunione straordinaria dei ministri dell’energia UE sul tema dei prezzi dell’elettricità. Segnaliamo inoltre i discorsi dei componenti della Federal Reserve Christopher J. Waller (presidente della Fed di St. Louis) e Esther George (presidente della Fed di Kansas City)