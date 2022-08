Riprendono dopo la pausa per Ferragosto le contrattazioni su Borsa Italiana. Negli USA, la stagione delle trimestrali è ormai conclusa: stando ai dati Bloomberg aggiornati al 12 agosto, oltre il 90% delle società che compongono l’S&P 500 hanno pubblicato i risultati del 2° trimestre 2022. Di queste, il 63,36% ha superato il consensus sui ricavi e il 74,83% lo ha fatto per gli utili. Restando sempre in territorio statunitense, è da segnalare come vi sia maggiore positività sul fronte inflattivo dopo i dati dell’indice dei prezzi al consumo di luglio al di sotto delle attese. Il mercato si attende ora un atteggiamento meno aggressivo da parte della Fed nel meeting di settembre. Mentre fino ad un paio di settimane fa lo scenario più probabile era quello di un incremento dei tassi di 75 punti base, ora l’ipotesi è quella di un incremento dello 0,50% (prezzato al 59,5% stando a quanto riportato dal CME FedWatch Tool). Lato rilevazioni macroeconomiche, è da segnalare come il PIL inglese abbia registrato una contrazione nel secondo trimestre 2022: non accadeva dall’inizio della pandemia. Nel dettaglio, l’economia britannica ha segnato una contrazione dello 0,1%, su cui ha pesato maggiormente la diminuzione della spesa dei cittadini. La situazione potrebbe diventare più critica nei prossimi mesi, come già anticipato dalla Bank of England. Infatti, l’aumento di inflazione e delle bollette peggiora l’outlook futuro. Per quanto concerne il conflitto Russia e Ucraina, il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha richiesto un’area demilitarizzata intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, per evitare una possibile “catastrofe nucleare”.

Focus sugli indici ZEW

Oggi gli operatori saranno concentrati su diversi dati macroeconomici di rilievo per Germania, Eurozona e Stati Uniti. Durante la mattina gli investitori monitoreranno gli indici ZEW per Germania ed Eurozona (agosto). Dal primo pomeriggio il focus passerà oltreoceano per i dati macro USA: focus sui dati dei nuovi permessi di costruzione e sulla produzione industriale relativi a luglio.