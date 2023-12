Borse: focus su indici PMI e sondaggio BCE su aspettative inflazione

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dalla debolezza. Oggi i trader e gli investitori saranno focalizzati sugli indici PMI dei servizi e composito di novembre e sul sondaggio sulle aspettative d’inflazione dei consumatori che verrà pubblicato dalla Banca centrale europea. Il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, ha di recente affermato che gli ultimi dati sull’inflazione dell’Eurozona sono una buona notizia e “una sorpresa positiva”.

L’inflazione nel blocco europeo ha registrato un forte rallentamento al 2,4% a novembre, ben al di sotto delle aspettative per il terzo mese consecutivo, alimentando le scommesse tra gli operatori sul fatto che l’inizio dei tagli dei tassi di interesse potrebbe avvenire prima di quanto previsto in precedenza. Intanto, il sentiment degli investitori nell’Eurozona è migliorato all’inizio di dicembre per il terzo mese consecutivo. L’indice di fiducia Sentix della zona euro è infatti salito a -16,8 punti dai -18,6 punti registrati a novembre, non riuscendo però a soddisfare le attese degli analisti a -16,4 punti.

Questa settimana l’attenzione degli operatori dei mercati finanziari sarà rivolta a venerdì, quando verranno pubblicati i dati del mercato del lavoro USA, in attesa della prossima settimana dove Fed, BCE e BoE terranno le loro riunioni di politica monetaria. Segnaliamo infine che Scope Rating ha confermato il rating dell’Italia reiterando un BBB+ con outlook stabile. Secondo l’agenzia, il rating del Paese beneficia del sostegno della politica monetaria e fiscale europea, tra gli altri fattori.

I MARKET MOVER

Nella giornata odierna gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per le economie dell’Eurozona e per gli Stati Uniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno gli indici PMI (servizi e composito) di novembre. Per l’Eurozona si attendono anche i dati dei prezzi alla produzione (ottobre). Per gli USA focus inoltre sui nuovi lavori JOLTS (ottobre) e sull’ISM dei servizi (novembre). Lato Banche centrali segnaliamo che la BCE pubblicherà il sondaggio sulle aspettative d’inflazione dei consumatori.