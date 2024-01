Borse: occhi puntati sulla riunione della BCE e sul PIL degli Stati Uniti

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi. A catalizzare l’attenzione degli operatori oggi sarà la prima riunione dell’anno della BCE e la conferenza stampa della presidente Lagarde. Il mercato si aspetta che l’Eurotower mantenga i tassi fermi al 4,5%, al 4,75% e al 4% rispettivamente del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la BCE.

Molti analisti si aspettano che la BCE mantenga i tassi al livello attuale fino a giugno, così che il board abbia il tempo di vedere l’inflazione calare ulteriormente. Il focus dei trader sarà quindi rivolto prevalentemente sulle parole di Lagarde, alla ricerca di eventuali indizi sulle prossime mosse. Lato dati macro, il PMI composito (flash) dell’Eurozona è salito a 47,9 punti a gennaio dai 47,6 di dicembre, poco al di sotto delle attese a 48 e per l’ottavo mese al di sotto di 50, livello che separa la crescita dalla contrazione.

Il PMI dei servizi è sceso al minimo degli ultimi 3 mesi a 48,4 da 48,8 di dicembre (attese a 49), mentre quello sulla manifattura ha raggiunto i 46,6 punti dai 44,4, al di sopra delle attese a 44,8. Guardando agli USA, il PMI composito è emerso in aumento a 52,5 punti, migliore delle attese a 52,2 (precedente a 52,1). I dati sulla manifattura e sui servizi si sono attestati rispettivamente a 47,3 e 53,8 punti, sopra alle stime e in rialzo rispetto a dicembre. Questo pomeriggio verranno rilasciate le stime iniziali del PIL degli Stati Uniti del 4° trimestre 2023. La misurazione annualizzata è attesa in crescita dell’1,9% rispetto al +4,9% archiviato nel 3° trimestre.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati sulla riunione di politica monetaria della BCE e sulla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Lato dati macro, per la Germania si attendono gli indici IFO (gennaio), mentre per gli Stati Uniti focus sui permessi di costruzione, Chicago Fed National Activity Index (dicembre), bilancia commerciale di beni (dicembre), nuove richieste di sussidi di disoccupazione, ordini di beni durevoli (dicembre), PIL del quarto trimestre 2023, vendite di nuove abitazioni (dicembre) e sugli indici manifatturiero e composito della Fed di Kansas City (gennaio).