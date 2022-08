I principali indici azionari a livello globale hanno registrato una seduta all’insegna delle vendite. A pesare sulle Borse sono diversi fattori, in primis il contesto geopolitico. Secondo il rappresentante permanente del Cremlino alle Nazioni Unite, la Russia non è disposta a terminare il conflitto in Ucraina con una soluzione diplomatica e si prepara dunque a una lunga guerra. Gli investitori temono inoltre strette più aggressive da parte della Fed e della BCE in tema di tassi di interesse. Dopo i discorsi hawkish di Jim Bullard, presidente della Fed di St. Louis, e di Isabel Schnabel, componente della BCE, si è aggiunto il numero uno della Bundesbank, Joachim Nagel. Secondo Nagel l’Eurotower dovrebbe continuare ad aumentare i tassi ed ha inoltre avvertito che la Germania dovrà affrontare una recessione se la situazione energetica dovesse peggiorare. Il Paese potrebbe far ritorno all’energia nucleare per sopperire la diminuzione delle forniture russe di petrolio e gas. In questo contesto gli operatori dei mercati finanziari attendono l’evento più importante della settimana: il simposio annuale di Jackson Hole, che si terrà dal 25 al 27 agosto. È infatti da evidenziare come, proprio un anno fa, in occasione dell’evento, Jerome Powell annunciò il cambio di rotta della politica monetaria della Fed (Powell parlerà venerdì 26). Guardando al valutario ieri è stata nuovamente raggiunta la parità tra euro e dollaro USA. Il cambio EUR/USD rimane sotto pressione mentre gli investitori si aspettano una Fed più aggressiva e per via dell’indebolimento dell’euro causato dalla crisi energetica, fattore che sta impattando sulle principali economie del Vecchio Continente.

Focus sugli indici PMI

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su diversi dati macroeconomici di rilievo per le principali economie dell’Eurozona e gli Stati Uniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno gli indici S&P Global PMI (manifatturiero, servizi e composito) di agosto per Francia, Germania, Eurozona, Gran Bretagna e USA. Per l’Eurozona si attende inoltre il dato della fiducia dei consumatori (agosto). Per gli Stati Uniti focus anche sull’indice manifatturiero della Fed di Richmond (agosto) e sulle vendite di case nuove (luglio).