Borse al test dei PIL del 4° trimestre, in USA occhi sulla fiducia dei consumatori

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Giornata importante quella odierna fronte dati macro, mentre i trader e gli investitori rimangono in attesa della prima riunione di politica monetaria dell’anno della Federal Reserve e della conferenza stampa del governatore Jerome Powell, in agenda domani. Al vaglio degli operatori questa mattina ci saranno, tra gli altri dati, le misurazioni del PIL relativo al quarto trimestre del 2023 dell’Eurozona. La crescita nell’area euro è attesa in contrazione dello 0,1% nel trimestre.

La BCE aveva già segnalato di aspettarsi una leggera contrazione della crescita nell’ultimo trimestre del 2023, a cui dovrebbe seguire una lenta ripresa dell’attività economica per tutto il 2024. L’Eurotower aveva inoltre rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL reale per quest’anno e il prossimo: +0,6% nel 2024, +1,3% nel 2025 e +1,4% nel 2026. Riguardo alla dinamica dell’inflazione, ieri il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, ha affermato di essere ottimista. Le buone notizie sull’inflazione si rifletteranno sulla politica monetaria, ha detto, sottolineando tuttavia che non esiste un calendario preciso per le prossime mosse dell’Eurotower.

Giovedì verranno pubblicati i dati dell’inflazione relativi a gennaio: il CPI è atteso in rallentamento dopo il rimbalzo di dicembre, al 2,7% a/a, mentre il dato core è atteso in flessione al 3,2% dal 3,4%. Ad oggi, gli operatori si aspettano un taglio dei tassi di interesse entro aprile, anche se la maggior parte dei banchieri centrali sta invitando alla cautela, in attesa dei prossimi dati economici.

I MARKET MOVER

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per le principali economie del Vecchio Continente e per gli Stati Uniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno le misurazioni del PIL del quarto trimestre del 2023 di Italia, Germania ed Eurozona. Per l’Italia si attendono anche i dati dei prezzi alla produzione (dicembre). Fronte USA, occhi sull’indice dei prezzi delle case (novembre), fiducia dei consumatori del Conference Board (gennaio) e sui nuovi lavori JOLTS (dicembre). Infine, lato Banche centrali, segnaliamo i discorsi dei componenti della BCE Vujcic, Lane, Vasle e Nagel.