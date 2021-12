Permane l’incertezza sui principali indici di Borsa a livello globale, in scia alle forti vendite viste nelle scorse sedute di contrattazioni. Gli indici azionari USA hanno perso terreno nella seduta di ieri, trascinati verso il basso dalla notizia del primo caso di Omicron identificato negli Stati Uniti. Tutti e tre i principali indici USA hanno chiuso in ribasso a seguito di una netta inversione di tendenza rispetto all’inizio della giornata. Tuttavia, le autorità sanitarie israeliane ritengono che le tre dosi di Pfizer forniscano una buona protezione anche contro questo nuovo ceppo. L’OCSE invece ha sottolineato che la variante potrebbe rallentare il ritorno alla normalità dell’economia. Per l’istituto, la priorità è quella di sviluppare vaccini efficaci contro questa mutazione. L’associazione ha anche alzato le stime sull’indice dei prezzi al consumo al 2022 per i Paesi del G20, passato al 4,4% rispetto al 3,9% previsto a settembre. Le attenzioni si sono concentrate anche sulle parole di Powell alla Commissione bancaria del Senato. Il numero uno della Fed ha fatto intendere che la crescita dell’inflazione non sarà un fenomeno transitorio e si dovrà quindi procedere ad accelerare il tapering e, di conseguenza, il rialzo dei tassi. Restando in tema Banche centrali, è da segnalare come le indiscrezioni vedano sempre più esponenti delle BCE valutare l’ipotesi di rinviare la decisione in merito ai programmi di stimolo alla riunione di febbraio 2022, quando si avranno più dati in merito all’inflazione e su Omicron. Nel frattempo, l’OPEC+ prevede un eccesso di produzione di petrolio pari a 2,2 milioni, 3,4 milioni e 3,8 milioni di barili al giorno, per gennaio, febbraio e marzo 2022.

I MARKET MOVER

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati sulla pubblicazione di alcuni dati macroeconomici significativi per l’Italia e gli Stati Uniti. Per il Belpaese gli investitori attenderanno le stime economiche elaborate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il tasso di disoccupazione di ottobre. Dal primo pomeriggio il focus passerà oltreoceano per il rilascio dei dati macro degli USA. Per gli Stati Uniti oggi si attende il dato delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Segnaliamo inoltre la riunione dell’OPEC+ e le audizioni dei componenti della Fed Quarles, Bostic, Daly e Barkin.