Torna la positività sui principali indici di Borsa a livello globale. A spingere l’ottimismo degli investitori sono stati i dati sul mercato del lavoro statunitense, con le richieste di sussidio che hanno raggiunto un nuovo minimo dall’inizio della pandemia di Covid-19 toccando quota 406.000 unità. Sempre guardando alle rilevazioni macroeconomiche, il PIL USA (seconda lettura) stagionalizzato ha confermato le attese, con l’economia americana che nel 1° trimestre 2021 è cresciuta del 6,4%. A sostenere l’umore positivo degli operatori è stata anche la notizia secondo cui il Presidente Joe Biden svelerà un piano di spesa per il prossimo anno fiscale da 6.000 miliardi di dollari. Intanto tra i Repubblicani e i Democratici prosegue un certo distacco in merito all’ammontare del piano infrastrutturale da 1.700 miliardi di dollari: il fronte repubblicano ha infatti presentato la sua proposta da 928 miliardi di dollari, con l’idea di finanziarlo tramite gli aiuti federali per il Covid-19 e non con l’aumento delle tasse, idea a cui i Dem si oppongono. Sul fronte geopolitico è invece da segnalare alcuni segnali di distensione tra USA e Cina, con i rappresentati delle due Nazioni che hanno avuto una telefonata definita “pragmatica” e “costruttiva”. Intanto il rimbalzo economico a livello globale prosegue, tanto che Gertjan Vlieghe, componente della Commissione di politica monetaria della BoE, ha dichiarato che nel 2022 verranno probabilmente innalzati i tassi di interesse, mossa che potrebbe essere anticipata a seconda della positività delle condizioni economiche. Secondo l’esponente della Bank of England, la mossa sarebbe necessaria per arginare l’inflazione nel medio periodo.

I MARKET MOVER

La giornata inizierà con la pubblicazione dell’indice dei prezzi alla produzione per l’Italia (aprile), con l’asta di BTp a 5 e 10 anni e con la fiducia dei consumatori dell’Eurozona (finale, maggio). Nel pomeriggio il focus passerà come di consueto agli Stati Uniti, dove si conosceranno i dati sui redditi e le spese personali di aprile, il PMI di Chicago (maggio), il PCE Core (aprile) e la fiducia dei dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan (dato finale, maggio).