Europa piatta e con pochi volumi, in calo i rendimenti sui titoli di Stato

Anche l’Europa si è unita ieri al finale d’anno rialzista, la strada indicata da Wall Street che ha riaperto le contrattazioni con un giorno di anticipo sulle Borse del Vecchio continente. Si è trattato tuttavia di rialzi molto contenuti, così come contenuti, anche se leggermente più elevati, sono stati i guadagni messi a segno dal mercato azionario USA. I movimenti più interessanti si sono visti sul mercato delle valute e delle obbligazioni.

Sul Forex si è messo in luce l’euro contro il dollaro USA, in special modo dopo la pubblicazione dell’unico dato macro rilevante della giornata, l’indice della Fed di Richmond. Quest’ultimo si è attestato a -11 da -5 e contro attese a -7. Per gli analisti e gli investitori aumenta la convinzione che la Federal Reserve sarà più lesta della Banca centrale europea nel tagliare i tassi di interesse nel 2024. Questa convinzione ha rafforzato l’euro, portatosi sopra quota 1,11 contro il dollaro USA, massimi dello scorso luglio.

Ha anche rafforzato i titoli di Stato portando a un nuovo calo dei rendimenti. In particolare, il Btp ha visto scendere il rendimento al 3,48%, minimi da agosto 2022, il Bund ha toccato quota 1,9%, minimi da dicembre 2022, mentre lo spread Btp-Bund si è attestato a 158 punti. Tornando sul mercato azionario, tra le storie che hanno caratterizzato la giornata odierna del FTSE Mib c’è Saipem che ha concluso le contrattazioni in rialzo del 2,83%. Sopra il punto percentuale di rialzo anche Banca MPS e FinecoBank.

I MARKET MOVER

L’Europa rimane in vacanza per quanto riguarda i dati economici mentre alcune rilevazioni di interesse arriveranno oggi dagli USA. In particolare, alle 14:30 sarabbi da monitorare le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, attese a 210.000 da 205.000, mentre alle 16:00 verrà diffuso il dato sui contratti in cosrso di vendita di abitazioni. Il mercato immobiliare dovrebbe aver registrato, su questo fronte, un incremento mensile dell’1% a novembre. Chiude la giornata il dato sulle scorte di petrolio greggio, alle 17:00.