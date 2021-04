Le attenzioni degli investitori sono nuovamente rivolte agli Stati Uniti. A catalizzare il focus è la seconda parte del piano Biden: dopo l’annuncio del programma infrastrutturale da 2.250 miliardi di dollari il Presidente USA ha presentato un altro pacchetto da 1.800 miliardi che punta al sociale. Gli aiuti saranno rivolti a bambini, studenti e famiglie suddivisi in 1.000 miliardi di nuova spesa e 800 milioni in crediti fiscali. Per finanziare questa enorme mole di spesa pubblica l’inquilino della Casa Bianca mira ad incrementare le tasse precedentemente tagliate dalla riforma fiscale di Donald Trump nel 2017, in particolare verranno alzate al 39,6% dal precedente 37% le imposte per le coppie sposate con un reddito tassabile superiore a 600.000 dollari l’anno, oltre alla crescita della pressione fiscale dal 23,8% al 43,4% sul capital gain per coloro con un reddito superiore al milione di dollari l’anno. In generale non dovrebbero quindi venire toccate le tasse per coloro che hanno un reddito inferiore ai 400.000 dollari l’anno. Il secondo evento che ha catturato il focus degli investitori è stato il meeting della Fed. Nella conferenza stampa, il Governatore Powell ha detto che ci vorrà del tempo prima che l’istituto si ritenga soddisfatto dei progressi dell’economia. Sul capitolo inflazione invece è stato ribadito che l’aumento sarà persistente fino a quando il mercato del lavoro non darà segni di miglioramento significativi. Con le sue parole, Powell sembra aver allontanato i timori di un tapering nel breve periodo. Per la giornata di oggi invece tutti i riflettori sono puntati al PIL USA del 1° trimestre 2021, che darà una lettura completa sull’entità della ripresa economica statunitense.

I MARKET MOVER

Le attenzioni degli investitori per il calendario economico di oggi riguarderanno il tasso di disoccupazione e l’inflazione tedesca di aprile. Per quanto riguarda l’Eurozona verranno rilasciate le misurazioni sul sentiment del settore industriale e dei servizi. Per l’Italia invece focus sulle aste di BTp a 5 e 10 anni. In USA verrà invece pubblicato il PIL del 1° trimestre del 2021, l’andamento delle richieste di sussidio di disoccupazione e si terranno i discorsi di Randal Quarles, Presidente del Financial Stability Board, e di John Williams, Governatore della Fed di New York.