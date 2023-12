Fed: tassi fermi e attesi tre tagli nel 2024, oggi il turno della BCE e BoE

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Come da attese, la Fed ha lasciato i tassi di interesse stabili per la terza riunione consecutiva al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%. Powell ha sottolineato che il calo dell’inflazione “è una buona notizia”, ma è ancora presto per cantar vittoria. I tassi sono probabilmente al picco o vicini, ha spiegato il numero uno della Fed, e i membri del FOMC stanno discutendo sulla tempistica dell’inizio dei tagli. Nel 2024 l’attesa mediana è per tre tagli del costo del denaro per un totale di 75 punti base. L’inflazione è ora vista al 2,8% nel 2023 e al 2,4% nel 2024. Il dato core è stimato al 3,2% nel 2023.

Il PIL è atteso in crescita del 2,6% quest’anno e all’1,4% il prossimo. Oggi il focus si sposta sulle riunioni della BCE e BoE. Per entrambe gli operatori si aspettano un nulla di fatto sui tassi. Riguardo l’istituto di Francoforte, gli operatori si concentreranno sulle eventuali indicazioni che arriveranno dal presidente Lagarde durante la conferenza stampa circa l’inizio di un eventuale taglio del costo del denaro nel 2024, visti i progressi sull’inflazione.

A novembre, l’indice dei prezzi al consumo nell’Eurozona è sceso al 2,4% a/a, ma i dati macro rimangono deboli. Il focus sarà quindi rivolto anche all’outlook. A settembre la BCE aveva stimato un tasso di inflazione al 5,6% nel 2023, al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. L’inflazione core era attesa al 5,1% quest’anno, al 2,9% il prossimo e al 2,2% nel 2025. Il PIL allo 0,7% nel 2023, all’1% nel 2024 e all’1,5% nel 2025.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati sulle riunioni di politica monetaria della BCE e della Bank of England. Lato dati macroeconomici, per gli Stati Uniti focus sulle vendite al dettaglio (novembre) e sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione.