Fed: tassi fermi e tagli non imminenti, oggi occhi su BoE e inflazione Eurozona

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai ribassi. Come da attese, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse stabili al range 5,25%-5,5%. L’istituto ha fatto intendere che gli aumenti dei tassi sono terminati, ma ha anche affermato che non ci sono ancora piani per tagliare il costo del denaro, mentre l’inflazione è ancora al di sopra dell’obiettivo del 2%. Il presidente Powell ha affermato che l’economia ha fatto buoni progressi, con l’inflazione che sta calando dai massimi senza segni di aumento della disoccupazione.

Tuttavia, ha detto che “c’è ancora del lavoro da fare”. Secondo il CME WatchTool, il primo taglio è atteso a maggio. A dicembre, i membri del FOMC avevano indicato tre tagli da 25 punti base quest’anno, la metà di quelli che si aspettano gli operatori. Oggi è il turno della Bank of England. Il mercato si aspetta che la BoE manterrà i tassi di interesse stabili al 5,25%. Il governatore Bailey cercherà di mantenere un approccio cauto, sottolineando il ritardo dell’inflazione nel raggiungere l’obiettivo del 2% e i salari che stanno crescendo troppo rapidamente.

L’aumento a sorpresa del CPI di dicembre, +4% rispetto alla attese al 3,8% (dato di novembre al 3,9%) e quello del dato core, aumentato del 5,1% a/a rispetto alle stime al 4,9%, ha fornito dubbi sulla tempistica di inizio dei tagli dei tassi. Guardando all’Eurozona, oggi l’attenzione sarà rivolta ai dati dell’inflazione di gennaio, dopo che i dati della Germania hanno evidenziato un rallentamento. Il CPI è atteso in calo dal 2,9% al 2,8% a/a, mentre il dato core al 3,2% dal 3,4%.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per Italia, Germania, Eurozona, Gran Bretagna e Stati Uniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno i dati dell’inflazione dell’Eurozona (gennaio), la riunione di politica monetaria della BoE e gli indici PMI manifatturiero delle principali economie del Vecchio Continente e degli USA. Per gli Stati Uniti si attendono inoltre le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e l’indice ISM manifatturiero (gennaio). Fronte Banche centrali, si attendono anche gli interventi di Lagarde e Lane (BCE). Segnaliamo infine le trimestrali di Apple, Amazon e Meta Platforms.