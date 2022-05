Prosegue la fase di incertezza sui principali indici di Borsa a livello globale. Olli Rehn, Governatore della Banca centrale finlandese, ha dichiarato che la BCE rivedrà verso il basso le proiezioni sul PIL dell’Eurozona e che i rischi al rialzo per l’inflazione sono aumentati. Philip Lane, Capoeconomista dell’Eurotower, ha affermato che l’istituto dovrebbe iniziare ad alzare i tassi nel terzo trimestre del 2022, ma il percorso verso settembre è oscurato dalla guerra in Ucraina e dal relativo impatto sull’inflazione. I timori per il rallentamento della crescita economica preoccupano gli investitori e JP Morgan ha tagliato le sue previsioni sul PIL cinese del 2° trimestre 2022 al -5,4% rispetto al precedente -1,5%. Per l’intero anno, gli esperti si attendono una crescita modesta dello 0,6%, ben distante rispetto alle previsioni del Governo di Pechino al +5,5%. In tal senso il premier cinese, Li Keqiang, ha detto che l’economia del Paese sta in un certo senso peggiorando rispetto al 2020 e che l’ex Impero Celeste cercherà di ridurre l’impatto negativo della strategia Covid-zero. Infine, entro la fine del mese dovrebbero essere emanate misure di attuazione più dettagliate in merito alle politiche di sostegno. Un altro tema monitorato dagli operatori è stato quello relativo ai verbali dell’ultima riunione della Fed, da cui è emerso come gran parte del board si trovi d’accordo nell’alzare i tassi di 50 punti base nel corso dei prossimi due meeting, continuando con una serie di politiche monetarie restrittive che possano lasciare alla Fed una certa flessibilità. Tuttavia, vi è una crescente preoccupazione che aumenti dei tassi troppo consistenti possano minare la ripresa del mercato del lavoro.

Dati macro USA sotto la lente

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per Italia e Stati Uniti. Durante la mattina gli investitori monitoreranno alcuni indicatori di fiducia per il Belpaese (aziende e consumatori, maggio). Nel pomeriggio, come di consueto, il focus passerà oltreoceano per i dati macro USA. Per gli Stati Uniti si attendono infatti i dati del PIL annualizzato del primo trimestre 2022, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, le vendite in corso di abitazioni (aprile) e l’indice manifatturiero elaborato dalla Fed di Kansas City (maggio).