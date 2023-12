Fiducia consumatori USA in forte recupero, oggi occhi sul PIL Stati Uniti

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai ribassi. La giornata di ieri è stata caratterizzata dal rilascio di diversi indicatori di fiducia. Secondo l’indice GFK la fiducia dei consumatori tedeschi ha segnato -25,1 punti, in miglioramento rispetto ai -27,6 di dicembre, dato che ha subito una revisione dal preliminare di -27 punti. Intanto, per la prima volta in nove mesi, il rendimento del Bund è sceso al di sotto del 2%, in scia al rallentamento dell’inflazione e all’indebolimento della crescita nell’Eurozona, che supportano l’ipotesi dell’inizio dei tagli dei tassi di interesse da parte della BCE nel 2024.

Questa settimana l’indice IFO sulle aspettative delle aziende tedesche relativo a dicembre ha mostrato un peggioramento, mentre i PMI dell’Eurozona hanno evidenziato una contrazione per il settimo mese consecutivo. In questo contesto, ieri la fiducia dei consumatori dell’Eurozona è risultata in recupero e meglio delle attese a -15,1 punti rispetto le stime a -16,5 e al dato precedente a -16,9 punti. Guardando agli USA, anche la fiducia dei consumatori elaborata dal Conference Board si è mostrata in rialzo e meglio delle stime.

Il dato ha raggiunto i 110,7 punti rispetto alle attese a 107 e al dato precedente a 101 punti. Infine, nel Regno Unito l’inflazione ha mostrato segnali di raffreddamento: i prezzi al consumo nel Paese hanno registrato un calo dello 0,2% su base mensile. Gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,2%. Su base annuale il CPI è passato al 3,9% dal 4,6%, mentre il dato core è calato dal 5,7% al 5,1%.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per l’Italia e gli Stati Uniti. Per il Belpaese si attendono le misurazioni dei prezzi alla produzione (novembre), mentre per gli USA si aspettano i dati del PIL del terzo trimestre del 2023, nuove richieste di sussidi di disoccupazione, indice manifatturiero della Fed di Philadelphia (dicembre), Leading Index (novembre) e l’indice manifatturiero della Fed di Kansas City (dicembre). Lato Banche centrali segnaliamo l’intervento di Lane (BCE).