Focus su inflazione Eurozona e dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti e all’inflazione dell’Eurozona. Gli operatori si aspettano che le buste paga non agricole (Non Farm Payrolls) siano aumentate di 170.000 unità a dicembre, mentre il tasso di disoccupazione è atteso in aumento al 3,8% a/a dal 3,7% di novembre. Il salario medio orario è atteso in calo dal 4% al 3,9% a/a.

Dal report sull’occupazione elaborato da ADP è emerso che le buste paga del settore privato sono aumentate a un ritmo più veloce del previsto a dicembre: +164.000 unità rispetto alle 101.000 unità di novembre, riviste al ribasso, e alle 113.000 unità attese. Per quanto riguarda il Vecchio Continente, l’inflazione della Germania (dato armonizzato) è balzata dal 2,3% al 3,8% a/a, ma al di sotto delle attese al 3,9%. Gli operatori si aspettano che l’inflazione dell’Eurozona si attesti al 3% a/a a dicembre (2,4% a novembre), mentre il dato core – la misurazione depurata dalle componenti più volatili come alimentari ed energia – è atteso al 3,4% (3,6% a novembre).

Infine, per quanto riguarda le ultime letture degli indici PMI, a dicembre la misurazione dei servizi nella zona euro è salita leggermente, a 48,8 punti dai 48,7 di novembre. Si tratta del livello più alto raggiunto negli ultimi cinque mesi. Il dato composito è rimasto stabile a 47,6 punti, ancora sotto la soglia di 50 per il settimo mese consecutivo. Negli USA l’indice PMI servizi finale ha raggiunto i 51,4 punti rispetto ai 51,3 attesi, mentre il composito è passato da 50,8 a 50,9 punti.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati su diversi dati macroeconomici di rilievo per l’Italia, Eurozona e gli Stati Uniti. Per il Belpaese e l’area euro si attendono i dati dell’inflazione (dicembre). Per l’Eurozona focus anche sui prezzi alla produzione (novembre). Per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli investitori monitoreranno con attenzione i dati del mercato del lavoro di dicembre: occhi sulle buste paga non agricole (Non Farm Payrolls), tasso di disoccupazione e salario medio orario. Altri dati in uscita saranno quelli degli ordini di fabbrica, ordini di beni durevoli e l’indice ISM dei servizi.