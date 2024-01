FTSE Mib brilla in Europa, oggi il via ad una settimana ricca di dati macro

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti nell’ultima giornata di contrattazioni del 2023. Il DAX 40 è salito di oltre il 20% nel 2023, nonostante il cupo quadro economico del Paese, mentre il CAC 40 e il FTSE 100 hanno guadagnato rispettivamente il 16,4% e il 3,64%. L’indice FTSE Mib ha vantato un rialzo del 28% nel 2023, con le quotazioni che hanno difeso la soglia psicologica dei 30.000 punti, record dal giugno del 2008. L’indice di Piazza Affari ha riportato la performance migliore rispetto a tutte le altre Borse europee.

Negli Stati Uniti, lo S&P 500 ha registrato un nuovo record confermando il rally degli ultimi due mesi e il NASDAQ 100 ha vantato un rialzo di oltre il 53% YTD. Gli ultimi dati macro rilasciati continuano a suggerire che la crescita economica degli USA stia rallentando senza però arrestarsi. Gli operatori si aspettano che la Fed inizi a ridurre i tassi a partire da marzo con una probabilità del 72,8%, secondo il CME FedWatch Tool. Nelle ultime rilevazioni, l’inflazione USA è rallentata al 3,1% a/a a novembre dal 6,4% di gennaio. Su questo tema gli operatori attenderanno i verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Fed, che verranno pubblicati domani sera alle ore 20 italiane. Il focus degli investitori passerà poi alla carrellata di indici PMI dei servizi in agenda giovedì, ma soprattutto ai dati del mercato del lavoro USA di dicembre che verranno rilasciati come di consueto venerdì alle ore 14:30. Lo stesso giorno, in mattinata, verranno pubblicati i dati dell’inflazione dell’Eurozona.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su alcuni dati macro di rilievo per le principali economie del Vecchio Continente e per gli Stati Uniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno gli indici PMI manifatturiero finali di dicembre.