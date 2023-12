Germania: fiducia aziende in calo, oggi i dati finali dell’inflazione Eurozona

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Ieri trader e investitori, in una giornata scarna di dati macroeconomici, si sono concentrati sulle ultime misurazioni arrivate dalla Germania. L’indice sulla fiducia delle aziende tedesche elaborato dall’istituto di ricerca economica IFO è sceso a 86,4 punti a dicembre dagli 87,2 punti registrati a novembre.

Le attese erano per un incremento a 87,8 punti. Anche il dato relativo alle aspettative di business è calato, a 84,3 punti dagli 85,1 punti di novembre, e quella legata alla valutazione della situazione attuale a 88,5 punti dagli 89,4 punti del mese precedente. Oggi l’attenzione degli operatori di mercato sarà rivolta ai dati finali dell’inflazione dell’Eurozona, relativi a novembre. Il mercato si aspetta che il CPI si attesti al 2,4% anno su anno, mentre il dato core, depurato dalle componenti più volatili come alimentari ed energia, è atteso al 3,6% anno su anno.

Intanto, Bostjan Vasle, governatore della banca centrale slovena, ha detto che la BCE avrà bisogno di attendere almeno fino alla primavera prima di poter rivalutare le prospettive sulla politica monetaria, quindi le aspettative del mercato per un taglio dei tassi a marzo o aprile sono premature. Vasle ha inoltre affermato che i tassi al livello attuale potrebbero non essere abbastanza restrittivi. Anche il governatore della banca centrale slovacca, Peter Kazimir, ha detto che qualsiasi discussione su un taglio dei tassi è ancora prematura, anche se i banchieri centrali sono sempre più fiduciosi che l’inflazione sia sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 2%.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per l’Eurozona e gli Stati Uniti. Per l’Eurozona si attendono i dati dell’inflazione (finali, novembre), mentre per gli USA le letture sui permessi edilizi e nuovi cantieri residenziali (novembre). Lato Banche centrali segnaliamo i discorsi di Simkus, Kazimir, Vujcic (BCE) e Bostic (Federal Reserve).