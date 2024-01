Le quotazioni del future su EUR/USD hanno ceduto terreno, riportandosi in area 1,0945, ancora all’interno della fase laterale in atto dal 3 gennaio.

Le quotazioni del future su EUR/USD hanno ceduto terreno, riportandosi in area 1,0945, ancora all’interno della fase laterale in atto dal 3 gennaio. Il quadro grafico tornerebbe a favore dei compratori con un ritorno dei corsi sopra il livello orizzontale a 1,1040, resistenza che delimita la parte superiore dell’area di consolidamento precedentemente menzionata. In questo contesto si potrebbe guardare al Dual Currency con Strike a 1,09 e scadenza al 19/01/2024.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

DUAL CURRENCY 1,0900 NLBNPIT1XPQ7 19/01/2024