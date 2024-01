Le quotazioni del future su EUR/USD hanno ceduto terreno, tornando sotto il livello psicologico di 1,0900. Il quadro grafico si conferma a favore dei venditori nel breve termine dopo la violazione della linea di tendenza ascendente che collega i minimi segnati il 1° novembre e l’8 dicembre, in linea con il trend in atto dal 28 dicembre scorso. In questo contesto si potrebbe guardare al Certificato Dual Currency con Strike a 1,0900 e scadenza al 19/01/2024.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

DUAL CURRENCY 1,0900 NLBNPIT1XPQ7 19/01/2024