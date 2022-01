Torna dopo la pausa natalizia House of Trading, la sfida che vede confrontarsi trader e analisti con strategie long e short su azioni, indici di Borsa, materie prime e Forex. Ricordiamo che il team dei trader è composto da Nicola Para, Pietro Di Lorenzo, Tony Cioli Puviani e Giovanni Picone, mentre quello degli analisti da Luca Discacciati, Enrico Lanati e Paolo D’Ambra. Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato” prima della pausa natalizia, compare una verde su Amazon. Il componente della squadra degli analisti mette in luce il ruolo di leadership del colosso dell’e-commerce, sottolineando la sua predominanza sul fronte della logistica e delle spedizioni. Per Lanati, ogni ritracciamento rappresenta un’occasione di acquisto, in quanto quella fondata da Jeff Bezos viene considerata tra le cinque aziende migliori del mondo. La strategia prevede un punto di ingresso a 3.347 dollari, uno stop loss a 3.390 dollari e un target a 3.305 dollari. Il prodotto selezionato è il Certificato Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT126T8 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 8,53. L’esponente del team degli analisti ha evidenziato inoltre che gli investitori di più lungo periodo avrebbero la possibilità di lasciar correre l’operatività. Alto il livello di convinzione, pari a quattro stelle su cinque. All’ultima chiusura del mercato SeDeX di Borsa Italiana, la strategia è andata a target con una performance del 10,96%. Le altre carte schierate da Enrico Lanati sono verdi su ENEL e Tesla e rosse su Zoom Video Communications e sul principale indice di Borsa statunitense, l’S&P 500. Queste carte si sono confrontate con quelle schierate da Pietro Di Lorenzo, il quale ha selezionato strategie long su Generali, Saipem e oro. Per quanto riguarda l’operatività short, l’esponente del team dei trader ha scelto Leonardo ed EUR/GBP.

SCENARIO RIALZISTA

Strategie long valutabili da 3.347 dollari con stop loss a 3.390 dollari e obiettivo a 3.305 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.128,0971 NLBNPIT126T8 OPEN END

TURBO LONG 2.888,2200 NL0015447806 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

Strategie short valutabili da 3.760 dollari con stop loss a 3.850 dollari e obiettivo a 3.180 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 3.639,6774 NLBNPIT16C46 OPEN END

TURBO SHORT 3.876,9685 NLBNPIT11B59 OPEN END