L’inflazione USA rallenta, oggi focus sulla riunione della Federal Reserve

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Oggi l’attenzione dei trader e degli investitori sarà rivolta alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, iniziata ieri e che terminerà oggi, e sulla conseguente conferenza stampa del governatore Jerome Powell (in agenda alle ore 20:30 italiane). Ieri, dai dati pubblicati sull’inflazione degli Stati Uniti, è emerso che a novembre l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,1% su base mensile e del 3,1% su base annuale. Il dato core, la misura che non tiene conto delle componenti più volatili come alimentari ed energia, è cresciuto dello 0,3% su base mensile e del 4% anno su anno.

I dati hanno confermato un rallentamento delle pressioni inflazionistiche nel Paese in linea con quanto atteso dal mercato. Ora il focus passa alla decisione della Banca centrale USA, anche se gli operatori si aspettano che i tassi sui fed funds rimangano all’attuale range, compreso tra il 5,25% e il 5,5%. Gli investitori presteranno particolare attenzione alle parole di Jerome Powell durante la conferenza stampa, per cercare di capire le prossime mosse della Federal Reserve per quanto riguarda un eventuale inizio del taglio dei tassi.

Nonostante le pressioni inflazionistiche si stiano attenuando nel Paese, il mercato del lavoro statunitense ha di recente dimostrato una maggiore resilienza nonostante il costo del denaro elevato. La Fed quindi potrebbe frenare le speculazioni su un taglio dei tassi nel primo semestre del 2024.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve e sulla conseguente conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Lato dati macroeconomici, gli investitori monitoreranno la produzione industriale dell’Eurozona (ottobre), i prezzi alla produzione e i dati comunicati dall’ U.S. Energy Information Administration (EIA) sulle scorte e la produzione di greggio per gli Stati Uniti.