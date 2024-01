Lagarde attesa a Davos, la Federal Reserve pubblica il Beige Book

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dalla debolezza. Oggi l’attenzione degli operatori sarà rivolta all’intervento della presidente Lagarde a Davos (ore 16:15), in vista della riunione della BCE del 25 gennaio. Negli ultimi giorni i membri dell’Eurotower hanno fornito indicazioni contrastanti sul futuro della politica monetaria. Mario Centeno ha affermato che l’inflazione si sta muovendo nella giusta direzione. Per il membro della BCE, l’istituto non ha bisogno di fare più del necessario per portare l’inflazione a medio termine al 2%.

Alle parole di Centeno sono seguite quelle di Francois Villeroy de Galhau, il quale ha affermato che, salvo sorprese, la prossima mossa sarà un taglio dei tassi probabilmente quest’anno, senza però precisare quando. Villeroy ha tuttavia segnalato che è troppo presto per dichiarare vittoria sull’inflazione, anche se la politica restrittiva ha avuto finora un discreto successo. Per Villeroy i tassi non dovrebbero essere più alti del livello attuale. Le recenti dichiarazioni hanno ridato fiducia circa l’inizio dei tagli del costo del denaro dopo le parole da “falco” di Nagel e Holzmann (quest’ultimo ha invitato a non sperare in un taglio nel 2024).

Intanto, dal sondaggio della BCE sulle aspettative d’inflazione dei consumatori è emerso che a novembre le stime mediane a 1 anno hanno registrato un calo, passando dal 4% al 3,2%. A 3 anni, le stime sono passate dal 2,5% al 2,2%. Oggi sono attesi i dati finali di dicembre dell’inflazione dell’Eurozona: il CPI è atteso in aumento al 2,9% a/a dal 2,4% precedente, mentre il dato core è atteso in calo dal 3,6% al 3,4% a/a.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici riguardanti l’Eurozona e gli Stati Uniti. Per l’Eurozona focus sui dati dell’inflazione (dicembre), mentre per gli USA si attendono le vendite al dettaglio (dicembre), produzione industriale (dicembre) e l’indice NAHB (gennaio). Lato Banche centrali focus sui discorsi di Lagarde, Nagel, Knot (BCE) e Williams (Federal Reserve). Infine, in serata la Fed pubblicherà il Beige Book.