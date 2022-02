Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno messo a segno una seduta caratterizzata dall’incertezza. Tra i temi che hanno caratterizzato la giornata vi è sicuramente l’annuncio di un piano da 43 miliardi di euro annunciato dalla Commissione Europea per incrementare la produzione di microchip del Vecchio Continente. Il programma servirà per creare nuove fabbriche di semiconduttori in modo tale da affrontare la carenza di questi componenti a livello globale. Intanto rimangono elevate le preoccupazioni del mercato in merito alle future mosse della Banca Centrale Europea. I timori sono relativi al fatto che la BCE possa in qualche modo seguire la Fed iniziando un percorso di rialzo dei tassi già nel 2022. A provare queste paure sono i rialzi dei rendimenti dei titoli di Stato dei Paesi meridionali, come Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Intanto dal board dell’Eurotower si levano le prime voci discordanti. Klaas Knot, Presidente della Banca centrale olandese, ha detto di attendersi un primo aumento dei tassi nel 4° trimestre 2022, seguito da un altro nei primi 3 mesi del 2023. Per il Governatore, l’inflazione dell’Eurozona rimarrà al di sopra del 4% per buona parte del 2022. Dall’altro lato, in un’audizione al Parlamento Europeo, Christine Lagarde ha dichiarato di non vedere la necessità di misure di politica monetaria troppo restrittiva in quanto l’inflazione è attesa scendere e stabilizzarsi intorno al 2%. Sul fronte delle tensioni tra Russia e Ucraina, stando a quanto riportato da Parigi, dopo il colloquio con Emmanuel Macron, Putin avrebbe accettato di non intraprendere nuove iniziative militari.

Produzione industriale italiana e scorte di greggio USA in focus

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici importanti per Italia e Stati Uniti. Durante la mattina gli investitori attenderanno il dato della produzione industriale di dicembre dell’Italia mentre nel pomeriggio il focus si sposterà oltreoceano per i dati delle scorte e produzione di greggio degli Stati Uniti. Segnaliamo inoltre i discorsi del capo economista della Bank of England, Huw Pill, e dei componenti della Federal Reserve Michelle W. Bowman e Loretta J. Mester.