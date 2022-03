Sui principali indici di Borsa a livello globale tornano le prese di beneficio dopo i rialzi delle ultime sedute. Le attenzioni degli investitori continuano ad essere rivolte alle Banche centrali. Mary Daly, Presidente della Fed di San Francisco, si è detta favorevole ad una politica monetaria restrittiva per contenere l’inflazione. Per la Governatrice della Federal Reserve di Cleveland, Loretta Mester, l’istituto centrale statunitense dovrebbe incrementare il costo del denaro fino al 2,5% nel 2022, prevedendo ulteriori aumenti nel 2023 al fine di riportare sotto controllo l’indice dei prezzi al consumo. Per oggi, occhi puntati al vertice della NATO a cui parteciperà anche il Presidente USA, Joe Biden. Le attese sono per l’annuncio di nuove sanzioni alla Russia e sui modi per evitarne l’aggiramento. Oltre a questo, nel meeting verranno discussi le possibili reazioni dell’Alleanza in caso di utilizzo da parte di Mosca di cyber attacchi e armi di distruzioni di massa, ma anche cosa fare nell’eventualità in cui nel conflitto intervenga la Cina. Oltre a questo, il focus sarà anche sulle misure per aumentare la sicurezza energetica dell’Europa e per la riduzione della dipendenza del Vecchio Continente dal gas russo. Nel frattempo, Vladimir Putin ha affermato che il gas verrà venduto in rubli ai Paesi ostili, in quanto i rapporti di fiducia sono stati distrutti dopo il congelamento dei beni russi da parte dell’Occidente. Ora Governo e Banca centrale hanno una settimana di tempo per trovare una soluzione affinché queste decisioni possano diventare effettive. L’Esecutivo dovrà inoltre ordinare a Gazprom di effettuare i cambiamenti corrispondenti sui contratti.

Focus sugli indici IHS Markit PMI

Giornata ricca di dati macroeconomici quella odierna. Gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati sugli indici IHS Markit PMI (manifatturiero, servizi e composito di marzo, dati preliminari) per Germania, Eurozona, Gran Bretagna e Stati Uniti. Per gli USA si attendono inoltre le misurazioni delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione e degli ordini di beni durevoli (febbraio). Segnaliamo inoltre la riunione di politica monetaria della Banca centrale svizzera, la pubblicazione del bollettino economico della BCE e i discorsi dei componenti della Fed Kashkari, Waller e Bostic.