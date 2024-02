Mercato del lavoro USA batte le attese, nessuna fretta per taglio tassi Fed

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi venerdì. A catalizzare l’attenzione degli investitori sono stati i dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti di gennaio, che sono risultati nettamente superiori alle attese. Le buste paga non agricole sono aumentate di 353.000 unità, in netto rialzo rispetto al dato rivisto di +333.000 unità di dicembre e ben oltre le attese a +180.000 unità. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7% a/a rispetto ad un incremento atteso al 3,8%.

I salari orari medi sono aumentati al 4,5% a/a contro le previsioni per un calo al 4,1% (precedente al 4,4%). Con i dati comunicati venerdì, l’economia USA continua a dimostrarsi forte e dunque si allontana l’ipotesi di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed già a marzo. Dal CME FedWatch Tool rimane in piedi l’ipotesi di una riduzione del costo del denaro di 25 punti base nel meeting di maggio, mossa che porterebbe i tassi al range 5%-5,25%. Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta agli indici PMI dei servizi e composito di gennaio delle principali economie del Vecchio Continente e degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l’Eurozona, le misurazioni sono attese ancora al di sotto della soglia di 50, livello che separa l’espansione dalla contrazione. Per la zona euro il focus sarà rivolto anche all’inflazione misurata dai prezzi alla produzione, dopo che il CPI la scorsa settimana è emerso in aumento del 2,8% a/a a gennaio (2,9% a dicembre), in linea con le attese, mentre il dato core ha registrato una crescita del 3,3% a/a contro le attese per un rallentamento al 3,2% (precedente al 3,4%).

I MARKET MOVER

In questa prima seduta di contrattazioni della settimana gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per le principali economie del Vecchio Continente e per gli StatiUniti. A catalizzare l’attenzione degli investitori saranno gli indici PMI (servizi e composito) di gennaio, ma non solo. Per l’Eurozona si attendono anche i dati della fiducia degli investitori Sentix (febbraio) e dei prezzi alla produzione (dicembre). Per quanto riguarda gli USA, focus anche sull’ISM dei servizi (gennaio). Lato Banche centrali si attende l’intervento del componente della Federal Reserve Bostic. Segnaliamo infine che l’OCSE pubblicherà l’outlook economico.