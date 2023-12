Il mercato del lavoro USA rimane forte, sale l’attesa per Fed, BCE e BoE

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata dai rialzi venerdì. Il mercato del lavoro degli Stati Uniti rimane forte. Le buste paga del settore non agricolo (Non Farm Payrolls) sono aumentate di 199.000 unità a novembre, meglio delle stime a 190.000 unità. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,7%, rispetto alle attese al 3,9%. La retribuzione oraria media è aumentata dello 0,4% su base mensile e del 4% anno su anno.

L’aumento mensile è stato leggermente superiore alle stime allo 0,3%, mentre il tasso annuale è rimasto stabile. Gli investitori hanno monitorato con grande attenzione i dati di novembre, sperando di avere conferme sulla possibile fine del ciclo restrittivo sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve, mentre si avvicina l’ultima riunione di politica monetaria dell’anno (13 dicembre). Con un mercato del lavoro ancora forte, tra gli operatori è sempre più evidente che la Fed non taglierà i tassi così presto come previsto in precedenza.

Questa settimana il focus degli investitori sarà rivolto anche ai meeting della BCE e della Bank of England (14 dicembre). Lato dati macro, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Università del Michigan la fiducia dei consumatori statunitensi è calata a novembre. Il dato si è attestato a 61,3 punti rispetto ai 63,8 di ottobre (attese a 60,4). Le prospettive a 1 anno per il tasso di inflazione sono scese al 3,1%, in deciso calo rispetto al 4,5% di novembre, mentre quelle a 5 anni sono passate dal 3,2% al 2,8%.

I MARKET MOVER

Giornata priva di dati macroeconomici di rilievo. Gli operatori monitoreranno le aspettative d’inflazione dei consumatori degli USA.