Tra le carte messe in campo da Luca Discacciati nella seconda puntata del 2022 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde sulle azioni Microsoft. Secondo il componente della squadra degli analisti, l’acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari mette in primo piano il gruppo guidato da Satya Nadella per lo sviluppo del metaverso, della realtà aumentata e di quella virtuale. Oltre a questo, l’operazione renderà il colosso del settore tecnologico statunitense il terzo al mondo per ricavi del settore dei videogiochi dopo Tencent e Sony. Oltre a questo, l’operazione è la più grande di Microsoft per dimensioni: seguono quella di LinkedIn del 2016 per 26,2 miliardi di dollari e di Nuance nel 2021 per 16 miliardi di dollari. L’operatività messa in campo da Luca Discacciati prevede un punto di ingresso a 305 dollari, uno stop loss a 300 dollari e un target a 330 dollari. Il Certificato scelto dal componente del team degli analisti per questo tipo di operatività è il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT13BV0 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 5,38. Il livello di convinzione è invece pari a tre stelle su cinque. All’ultima chiusura del mercato SeDeX di Borsa Italiana, la strategia risulta aver toccato il livello di stop loss, registrando una performance negativa pari a -8,82%. Le altre carte messe in campo dall’esponente del team degli analisti sono verdi su Meta Platforms, Apple e Alphabet, mentre la carta rossa riguarda Tesla. Queste strategie si sono scontrate con quelle schierate dallo sfidante della squadra dei trader, nell’ultima puntata di “House of Trading – Le carte del mercato” rappresentata da Nicola Para. La scelta del componente del secondo team in sfida è ricaduta su un’operatività long per petrolio WTI, FTSE Mib e oro. Le strategie short sono state invece implementate sul principale cambio Forex, l’EUR/USD, e sull’indice azionario tedesco, il DAX.

SCENARIO RIALZISTA

Strategie long valutabili da 305 dollari con stop loss a 300 dollari e target a 330 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 260,8683 NLBNPIT13BV0 OPEN END

TURBO LONG 240,9296 NLBNPIT126X0 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

Strategie short valutabili da 344 dollari con stop loss a 355 dollari e target a 300 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 330,4591 NLBNPIT175S7 OPEN END

TURBO SHORT 360,8243 NLBNPIT14F37 OPEN END