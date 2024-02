OCSE: PIL Eurozona crescerà meno del previsto, tagli tassi BCE attesi da luglio

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dalla debolezza. Secondo le previsioni che emergono dall’ultima revisione dell’outlook economico dell’OCSE, l’Eurozona crescerà dello 0,6% nel 2024 (0,3% in meno rispetto alle stime di novembre). Rivisto al ribasso anche il dato per il 2025, +1,3%, contro il +1,5% delle previsioni precedenti. L’inflazione invece passerà dal 5,4% del 2023 al 2,6% del 2024 (-0,3% rispetto alla rilevazione precedente) e al 2,2% nel 2025 (-0,1%).

In assenza di shock, l’inflazione dovrebbe tornare al 2% nella maggior parte delle economie del G20 entro la fine del 2025. Complessivamente, nei Paesi del G20 l’inflazione dovrebbe raggiungere il 6,6% nel 2024 e rallentare al 3,8% nel 2025 rispetto al 6,3% del 2023. Il dato core dovrebbe attestarsi al 2,5% nel 2024 e al 2,1% nel 2025, dal 4,2% del 2023. Per quanto riguarda la politica monetaria, il primo taglio dei tassi da parte della Fed potrebbe arrivare nel 2° trimestre, mentre per la BCE nel 3° trimestre 2024.

Fronte Federal Reserve, Powell ha di recente affermato che l’istituto procederà con calma riguardo i tagli dei tassi di interesse, a un ritmo che sarà considerevolmente più lento rispetto a quanto si aspetta il mercato. Con gli ultimi dati sul mercato del lavoro, l’economia si è confermata forte, allontanando l’urgenza di un taglio già a marzo. Le probabilità di un taglio di 25 punti base a marzo sono viste sotto al 20%. Rimane in piedi l’ipotesi di una riduzione dello 0,25% nella riunione di maggio, mossa che porterebbe i tassi al range 5%-5,25%.

I MARKET MOVER

Giornata scarna di dati macroeconomici di rilievo quella odierna. In mattinata, gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati sul sondaggio condotto dalla BCE sulle aspettative d’inflazione dei consumatori (dicembre) e su alcuni indicatori di fiducia (aziende e consumatori) per l’Italia (gennaio). Per l’Eurozona si attendono i dati delle vendite al dettaglio (dicembre). Fronte Banche centrali si aspettano gli interventi dei componenti della Fed Mester e Kashkari. Segnaliamo che l’EIA pubblicherà le stime sulla domanda e l’offerta di petrolio. Infine, tra i titoli da monitorare ci saranno Finecobank, Intesa Sanpaolo e BP che pubblicheranno i conti trimestrali.