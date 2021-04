Mentre i mercati europei denotano segnali di incertezza, quelli statunitensi hanno messo a segno nuovi massimi storici, con gli investitori rassicurati dal Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che nella conferenza stampa dello scorso 28 aprile ha allontanano i timori per l’inizio del tapering nel breve periodo e per l’aumento dell’inflazione, giudicato come temporaneo.

Mentre i mercati europei denotano segnali di incertezza, quelli statunitensi hanno messo a segno nuovi massimi storici, con gli investitori rassicurati dal Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che nella conferenza stampa dello scorso 28 aprile ha allontanano i timori per l’inizio del tapering nel breve periodo e per l’aumento dell’inflazione, giudicato come temporaneo. Intanto la forza dell’economia USA si continua a vedere dai dati macroeconomici: la prima lettura sul Prodotto Interno Lordo del 1° trimestre è cresciuto del 6,4%. Ad alimentare la misurazione è il boom della spesa dei consumatori in un contesto caratterizzato dalla rapida immunizzazione contro il Covid-19 grazie ai vaccini e alle ampie misure di stimolo fiscale. In questo quadro l’indice di sentiment della Conference Board salito ai massimi da 14 mesi, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione nell’ultima settimana hanno aggiornato i minimi dall’inizio della pandemia a 553.000 unità. Tuttavia è da evidenziare come una crescita economica di questo tipo possa rischiare di surriscaldare l’economia facendo incrementare in maniera importante i prezzi. Per quanto riguarda il Vecchio Continente la prova del PIL è prevista per oggi, anche se a causa delle continue misure restrittive è difficile attendersi un dato vicino a quello statunitense. Sul fronte valutario è da segnalare come il dollaro USA risulta indebolito dalle politiche ultra-espansive di Fed e Governo americano. Per quanto riguarda i vaccini invece è positivo segnalare come Moderna abbia dichiarato che per il 2022 riuscirà a produrre oltre 3 miliardi di dosi per venire incontro ad una crescita della domanda globale.

I MARKET MOVER

Nell’ultimo giorno della settimana gli operatori saranno concentrati sulle misurazioni in merito al PIL di Germania, Italia ed Eurozona del 1° trimestre 2021 (preliminare). Per il nostro Paese e l’area Euro verrà rilasciato anche il tasso di inflazione di aprile. Nel pomeriggio focus agli Stati Uniti con il reddito e la spesa delle famiglie di marzo, con la fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan (aprile, finale) e sull’indice PMI di Chicago. Da evidenziare anche come in serata l’agenzia di rating DBRS esprimerà il suo giudizio sul merito di credito del Belpaese.