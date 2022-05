"L'incertezza sull'evoluzione dell'economia italiana rimane elevata". Lo afferma l'ISTAT nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana ricordando che il PIL nel primo trimestre ha registrato "una marginale contrazione" e che la crescita acquisita per il 2022 è del 2,2%. Nel periodo, il Prodotto Interno Lordo italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, una contrazione (-0,2%) che riflette l’aumento del valore aggiunto dell’agricoltura, la stazionarietà di quello dell’industria e la diminuzione nei servizi. Dal lato della domanda, vi è stato un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo di quella estera netta. A marzo, l’indice destagionalizzato della produzione industriale è rimasto invariato, a sintesi di un sostenuto aumento congiunturale per l’energia (+2,7%), di una crescita più moderata per i beni di consumo (+1,0%) e quelli strumentali (+0,4%) e di una flessione per i beni intermedi (-0,7%). "Ad aprile la fiducia di famiglie e imprese ha mostrato una stabilizzazione in presenza di differenze significative nelle aspettative. Tra i consumatori sono migliorati i giudizi sul clima futuro mentre tra le imprese manifatturiere e dei servizi di mercato si è manifestato un deciso peggioramento delle attese sull'economia".

Focus sulle previsioni economiche della Commissione Europea

Giornata scarna di dati macroeconomici quella odierna. Oggi gli operatori dei mercati finanziari monitoreranno le previsioni econominche della Commissione Europea per l’Eurozona e l’Empire State Manufacturing Index (maggio) per gli Stati Uniti. Segnaliamo inoltre il discorso di John C. Williams (Federal Reserve Bank di New York).