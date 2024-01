PMI di Eurozona e USA a due velocità, oggi attesa per i verbali della Fed

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Oggi l’attenzione dei trader e degli investitori sarà rivolta ai verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che verranno pubblicati alle ore 20:00 italiane. Nell’ultimo meeting il FOMC ha lasciato i tassi di interesse stabili al range 5,25%-5,5%, ai massimi da 22 anni, per la terza volta consecutiva. Il governatore Jerome Powell, in occasione della consueta conferenza stampa post decisione, aveva affermato che riguardo il costo del denaro la Banca centrale USA aveva raggiunto o era vicina al picco per questo ciclo restrittivo. Secondo il CME FedWatch Tool, ad oggi gli operatori si aspettano che la Fed inizi a ridurre i tassi di interesse a partire da marzo con una probabilità di circa il 73%. I verbali verranno quindi monitorati con attenzione per cercare di capire eventuali nuovi indizi sul percorso della politica monetaria. Per quanto riguarda gli ultimi dati macro, il PMI manifatturiero dell’Eurozona è leggermente aumentato a 44,4 punti a dicembre, superando le stime a 44,2 punti. Nonostante l’incremento, il settore è rimasto sotto la soglia di 50, livello che separa l’espansione dalla contrazione. Gli indici PMI della Germania e dell’Italia sono risultati in aumento e migliori delle attese, raggiungendo rispettivamente i 43,3 e i 45,3 punti, ma ancora sotto la soglia di 50. La misurazione degli Stati Uniti ha invece deluso le attese degli analisti: il PMI manifatturiero si è attestato a 47,9 punti in calo dai 49,4 punti del dato precedente e sotto alle attese a 48,2 punti.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori saranno concentrati su alcuni dati macroeconomici di rilievo per la Germania e gli Stati Uniti. Per la Germania si attende il tasso di disoccupazione (dicembre), mentre per gli USA l’indice ISM manifatturiero (dicembre), nuovi lavori JOLTS (novembre) e i verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Lato Banche centrali segnaliamo il discorso del componente della Fed Barkin.