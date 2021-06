Continua la positività sui principali indici di Borsa a livello globale, con gli investitori che sono stati rassicurati dalle parole di Jerome Powell in merito al fatto che il mercato del lavoro prenderà ulteriore forza nei prossimi mesi e le pressioni inflazionistiche saranno destinate a placarsi con il recupero dell’economia. A rafforzare quanto detto dal numero uno della Fed è stato anche John Williams, Presidente della Federal Reserve di New York, il quale ha dichiarato che l’economia statunitense è ancora distante dal livello sufficiente per iniziare a rimodulare l’attuale politica monetaria ultra espansiva. In un suo discorso al Parlamento Europeo, la Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha invece evidenziato come gli effetti sull’Eurozona per l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo in USA saranno moderati. In merito al programma di normalizzazione della politica monetaria invece, la Governatrice dell’Eurotower ha affermato che un incremento eccessivo dei tassi potrebbe peggiorare le condizioni di finanziamento. Restando nella Banca Centrale Europea, è da segnalare come alcune fonti sentite da Reuters abbiano evidenziato che i responsabili della politica monetaria dell’Eurotower si trovino su posizioni divergenti rispetto alle nuove strategie per l’inflazione, ma che si spera riescano ad accordarsi prima del meeting di settembre dove si discuterà del futuro del Pandemic emergency purchase programme. Per le indiscrezioni dell’agenzia di stampa, vi è stato un generale consenso sulla possibilità che la Banca centrale tolleri un’inflazione superiore al target fissato al 2%.

I MARKET MOVER

Giornata ricca di dati macroeconomici. La giornata partirà infatti con la pubblicazione degli IHS Markit PMI manifatturieri, dei servizi e compositi di giugno (preliminari) per Francia, Germania, Eurozona, Regno Unito e USA. Per gli Stati Uniti inoltre il focus sarà rivolto alle vendite di case nuove e alle scorte di petrolio dell’ultima settimana. Lato Banche centrali, sono previste le audizioni del Vicepresidente della BCE, Luis De Guindos, e di Raphael Bostic, Presidente della Federal Reserve di Atlanta.