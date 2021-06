Nella settimana appena trascorsa le quotazioni del FTSE Mib hanno raggiunto i massimi dal 2008. L’ottimismo sui mercati finanziari appare ancora elevato, spinto anche dall’atteggiamento ultra-accomodante della BCE confermato anche nell’ultimo meeting di politica monetaria. Oltre a questo la ripresa economica sembra essere sempre più vicina con sempre più riaperture delle varie attività. A conferma di questo nella scorsa ottava sono stati comunicati i dati sulla produzione industriale del nostro Paese, salita dell’1,8% ad aprile.

Focus su produzione industriale Eurozona

La prima giornata della settimana sarà particolarmente scarna di rilevazioni macroeconomiche di rilievo. In particolare, gli investitori si concentreranno sulla produzione industriale di aprile per l’Eurozona. Nel pomeriggio focus sulle aste di titoli di Stato francesi a 3, 6 e 12 mesi e di quelli statunitensi a 3 e 6 mesi. Per gli USA attenzione anche alle attese dei consumatori per l’inflazione.