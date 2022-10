Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta con segni misti. Sul fronte delle materie prime, è da segnalare il rialzo del petrolio, che ha beneficiato delle notizie secondo cui in Cina si starebbe valutando una riduzione della quarantena obbligatoria per chi arriva nel Paese. Sul fronte delle Banche centrali, Neel Kashkari, Presidente della Fed di Minneapolis, ha dichiarato che la Federal Reserve potrebbe mettere in pausa gli aumenti dei tassi di interesse se si vedessero chiari segni di un rallentamento dell’inflazione. James Bullard, Governatore della Fed di St. Louis, ha detto di attendersi che la Banca centrale concluda i rialzi aggressivi del costo del denaro entro l’inizio del 2023, passando ad una politica “sufficientemente restrittiva”, caratterizzata da piccoli aggiustamenti mano a mano che l’indice dei prezzi al consumo inizierà a raffreddarsi. Charles Evans, Presidente della Fed di Chicago ha dichiarato che tassi di interesse troppo elevati potrebbero avere un impatto non lineare sull’economia in un contesto in cui le aziende stanno diventando più pessimiste. Evans ritiene comunque adeguata la proiezione dei tassi nell’intervallo tra il 4,5% e il 4,75% il prossimo anno. Sul fronte valutario, è da mettere in luce come lo yen abbia raggiunto l’area dei 150 contro il dollaro statunitense per la prima volta in 32 anni. Secondo diversi analisti, questo livello potrebbe spingere la Bank of Japan ad intervenire. Da segnalare infine come dopo 44 giorni di governo si sia dimessa Liz Truss, Primo Ministro inglese.

I market mover

Giornata scarna di dati macroeconomici di rilievo quella odierna. Gli operatori dei mercati finanziari oggi saranno concentrati sul dato della fiducia dei consumatori dell’Eurozona di ottobre e sulla decisione in merito al rating creditizio dell’Italia da parte di S&P Global Ratings. Fronte Banche centrali segnaliamo il discorso di John Williams (presidente della Fed di New York).