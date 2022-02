Nella notte la Russia ha invaso l’Ucraina. Dopo un discorso di Putin alla nazione, l’esercito di Mosca ha attaccato diverse aree del Paese. All’interno di questo attacco su larga scala, nemmeno la capitale Kiev è stata risparmiata: alle porte della città si sono udite diverse esplosioni. Dopo l’escalation degli ultimi giorni, i mercati internazionali dovranno fare ora i conti con le ricadute belliche. In Asia i listini fanno segnare un corposo segno meno, così come gli indici del Vecchio Continente che prima dell’apertura facevano registrare cali tra il 4 e il 5%. Mentre Mosca ha deciso di chiudere la Borsa valori del Paese, le quotazioni del Rublo sono crollate sui minimi storici. Inevitabili le ricadute anche sul fronte delle materie prime. In una fase storica in cui i mercati sono preoccupati dall’inflazione, il prezzo del petrolio è arrivato a superare l’importante soglia dei 100 dollari al barile. Brent e WTI stanno facendo segnare rialzi tra il 5 e il 6% rispetto ai valori di chiusura di ieri. In crescita anche le quotazioni dell’oro, con il metallo prezioso che viene scambiato in prossimità dei 1.940 dollari l’oncia. La giornata sui mercati si annuncia particolarmente complessa, con il newsflow che andrà inevitabilmente a impattare sul sentiment degli investitori. Non sono da escludere nuove sanzioni di Stati Uniti, UE e Inghilterra verso Mosca. Ieri diversi Paesi dell’area atlantica avevano stoppato l’accesso ai mercati del debito da parte della Russia. In questo contesto, passano in secondo piano i dati economici. Oggi è attesa la seconda lettura del PIL statunitense del 4° trimestre 2021, atteso dagli analisti al +7% su base annuale.

Focus sul PIL degli Stati Uniti

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su diversi dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Dal primo pomeriggio focus sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, Prodotto Interno Lordo del quarto trimestre del 2021, vendite di case nuove di gennaio e sulle scorte e produzione di petrolio. Segnaliamo inoltre i discorsi di Thomas Barkin e Loretta J. Mester (componenti della Federal Reserve) sull’outlook economico e la politica monetaria.