Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale continuano ad avere un andamento caratterizzato da una certa positività, anche se il rimbalzo cominciato poche sedute fa sembra aver perso la forza iniziale. Dopo le nuove rassicurazioni da alcuni parte degli esponenti della Federal Reserve, i quali hanno affermato che l’aumento dell’inflazione sarà transitorio e che l’istituto centrale manterrà ancora in piedi le misure ultra accomodanti, il focus di oggi sarà sui verbali del FOMC. Secondo gli analisti, la Banca centrale statunitense non darà alcuna indicazione sul ritiro del piano di acquisti da 120 miliardi di dollari al mese, con la Fed che dovrebbe continuare a tentare di ridurre i timori che il rialzo dell’inflazione non sia temporaneo. Le paure che l’ascesa dell’indice dei prezzi al consumo possa portare gli istituti centrali ad attuare misure più restrittive sono state stemperate anche in Europa da Francois Villeroy, Presidente della Banca di Francia, il quale ha dichiarato che la politica monetaria della BCE non cambierà e sarà di certo accomodante. Sul fronte delle materie prime è da segnalare il ritorno del petrolio Brent al di sopra dei 70 dollari al barile, con le quotazioni che non sembrano guardare all’aumento dei casi di Covid-19 in India, terzo consumatore a livello globale della materia prima. Due i principali elementi che spingono gli acquisti sull’oro nero: il primo è relativo al continuo deprezzamento del dollaro USA, il secondo concerne invece la preoccupazione che l’attuale offerta non riuscirà a tenere il passo con il rimbalzo dei consumi dei prossimi anni.

I MARKET MOVER

Le attenzioni degli investitori per la giornata di oggi saranno relative all’inflazione di aprile (finale) dell’Eurozona. Il focus passerà poi all’asta di Bund tedeschi a 10 anni, per poi spostarsi agli Stati Uniti. Negli USA si conosceranno infatti le scorte di petrolio greggio dell’ultima settimana, si terrà l’audizione di bond governativi a 10 anni e i verbali del FOMC. Fronte Banche centrali, attenzione ai discorsi di Raphael Bostic, Presidente della Fed di Atlanta, del Capo Economista della BCE Philip Lane, del componente del Comitato Esecutivo della BCE Fabio Panetta e di Andrea Enria, Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE.