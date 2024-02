Stime inflazione BCE a un anno in calo, per de Cos prossima mossa è un taglio

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. Dal sondaggio sulle aspettative di inflazione condotto dalla BCE, il tasso mediano di inflazione percepito nei 12 mesi precedenti è sceso ulteriormente al 6,9%, dal 7,6% di novembre. Nei 12 mesi successivi le aspettative sono diminuite, al 3,2% dal 3,5%, mentre quelle per l’inflazione a 3 anni sono leggermente aumentate al 2,5% dal 2,4%.

Le aspettative di inflazione a 1 anno sono scese al livello più basso da febbraio 2022, ben al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato. Su questo tema, il membro della BCE de Cos ha affermato che l’istituto è fiducioso che l’inflazione stia tornando all’obiettivo del 2% e che la prossima mossa sarà un taglio dei tassi. Intanto, dalla Germania sono arrivati timidi segnali di ripresa. Gli ordini industriali sono aumentanti a sorpresa dell’8,9% a dicembre rispetto al mese precedente e del 2,7% a/a. Ricordiamo che il sentiment delle imprese tedesche era peggiorato inaspettatamente a gennaio.

Secondo una recente indagine dell’istituto IFO, l’indice del clima aziendale si è attestato a 85,2 contro gli 86,7 previsti. L’istituto ha inoltre affermato di aspettarsi che il PIL crescerà dello 0,7% nel 2024, rispetto al +0,9% previsto in precedenza. L’economia tedesca rimane l’osservata speciale nel Vecchio Continente. Nel 4° trimestre 2023 l’ex locomotiva d’Europa ha subito una contrazione dello 0,3% su base sequenziale e, grazie alla stagnazione del PIL nel 3° trimestre, il Paese è riuscito a evitare una recessione tecnica, definita come due trimestri consecutivi di contrazione.

I MARKET MOVER

Giornata scarna di dati macroeconomici di rilievo quella odierna. Gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su alcuni dati riguardanti l’Italia e gli Stati Uniti. Per il Belpaese si attendono le letture di dicembre delle vendite al dettaglio, mentre per gli USA gli investitori monitoreranno la bilancia commerciale di dicembre e i dati comunicati dall’ U.S. Energy Information Administration (EIA) sulle scorte e la produzione di greggio. Lato Banche centrali segnaliamo gli interventi dei componenti della Federal Reserve Kugler, Barkin, Collins e Bowman.