Tassi fermi per la BCE, PIL USA batte le attese, oggi focus sul deflatore PCE

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta complessivamente caratterizzata dai rialzi. Come da attese, la BCE ha lasciato i tre tassi di interesse di riferimento stabili. “Le informazioni in arrivo hanno ampiamente confermato la precedente valutazione delle prospettive di inflazione a medio termine”, ha spiegato la BCE. Secondo l’Eurotower, a parte un effetto base al rialzo sull’inflazione complessiva legato all’energia, la tendenza al ribasso dell’inflazione di fondo è proseguita e “i passati aumenti dei tassi d’interesse continuano a trasmettersi con forza alle condizioni di finanziamento”.

Il Consiglio ha ribadito che “continuerà a seguire un approccio basato sui dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione”. Riguardo i tagli dei tassi, Lagarde ha affermato che un dibattito su questo tema è prematuro, ribadendo la view di un possibile taglio durante l’estate. Fronte USA, il PIL annualizzato relativo al 4° trimestre 2023 ha sorpreso al rialzo, attestandosi al 3,3% rispetto alle attese al +2% (precedente a +4,9%).

Oggi gli investitori saranno focalizzati sul deflatore PCE, la misura preferita dalla Fed per monitorare il trend dell’inflazione. Il PCE è atteso stabile al 2,6% a/a, mentre il dato core in calo dal 3,2% al 3% a/a. Le misurazioni influenzeranno le scelte della Fed sia in termini di inizio dei tagli dei tassi sia per il numero di riduzioni nel corso dell’anno. La Fed prevede di tagliare il costo del denaro solo tre volte nel 2024, ma i mercati sperano in una riduzione aggiuntiva.

I MARKET MOVER

Oggi i trader e gli investitori saranno prevalentemente concentrati sui dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Focus sul deflatore PCE core (dicembre) e sul reddito e spese personali (dicembre).