Terna ha concluso i lavori di realizzazione e messo in esercizio la linea elettrica in alta tensione “Jauru-Cuiabá 2”.

Terna, tramite la sua controllata Santa Lucia Transmissora de Energia, ha concluso i lavori di realizzazione e messo in esercizio la linea elettrica in alta tensione “Jauru-Cuiabá 2” e le due relative stazioni elettriche nello stato del Mato Grosso, nel centro del Brasile. L’entrata in esercizio è avvenuta con 4 mesi di anticipo rispetto alla data prevista concordata con Aneel, l’Agenzia nazionale per l’energia elettrica. L’altra opera in concessione a Terna è entrata in esercizio lo scorso ottobre.

PRODOTTO SOTTOSTANTE CODICE ISIN SCADENZA

MINI LONG TERNA NL0013142409 19/12/2025