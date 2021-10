Il Tesoro e UniCredit hanno dato la notizia della fine dei negoziati per l’acquisizione di un perimetro definito di banca Monte dei Paschi di Siena.

Il Tesoro e UniCredit hanno dato la notizia della fine dei negoziati per l’acquisizione di un perimetro definito di banca Monte dei Paschi di Siena. “Nonostante l’impegno profuso da entrambe le parti, UniCredit e il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicano l’interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena”. Tra le motivazioni alla base della rottura ci sarebbe la ricapitalizzazione richiesta da UniCredit del valore di oltre 7 miliardi di euro e ritenuta dal governo “troppo punitiva” per i contribuenti, ma anche l’impossibilità di chiudere l’intesa sulle condizioni pattuite lo scorso luglio. Il Tesoro è titolare del 64% di Banca Monte Paschi di Siena e dovrebbe a questo punto chiedere almeno sei mesi in più all’Antitrust UE alla quale l’Italia promise la vendita della banca entro l’assemblea sui conti 2021.

SCENARIO RIALZISTA

Strategie long valutabili da 11 euro con stop loss a 10,70 euro con obiettivo a 12 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 9,8984 NLBNPIT14709 OPEN END

TURBO LONG 9,3790 NLBNPIT142Z2 OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

Strategie short valutabili da 12 euro con stop loss a 12,20 euro con obiettivo a 11 euro.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 14,2317 NLBNPIT14YW8 OPEN END

TURBO SHORT 13,6585 NLBNPIT14X27 OPEN END