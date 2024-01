Wall Street: attesa per la riunione della Fed e la conferenza di Powell

Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta caratterizzata da segni misti. Oggi gli operatori saranno concentrati sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve e sulla conferenza stampa del presidente Jerome Powell. La Banca centrale dovrebbe lasciare invariati i tassi al range 5,25%-5,5%. Gli investitori presteranno particolare attenzione alle parole di Powell, alla ricerca di indicazioni sulla tempistica e il ritmo del taglio del costo del denaro atteso quest’anno. I recenti dati macro USA hanno confermato che l’economia rimane solida, rendendo meno urgente per la Fed intervenire con un taglio dei tassi.

Venerdì verranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro di gennaio, che forniranno alla Fed nuove informazioni sulle quali basarsi per le decisioni future. La svolta dunque potrebbe non essere imminente. A dicembre la Fed ha comunicato di prevedere tre tagli da 25 punti base quest’anno, ma i recenti dati economici forti, accompagnati da un’inflazione che si mantiene ancora sopra l’obiettivo del 2%, hanno portato gli operatori a ridimensionare le loro aspettative.

Secondo il CME FedWatch Tool, la prima mossa è attesa a maggio, mentre la probabilità di un taglio dei tassi già a marzo è in calo e inferiore al 50%. Guardando al Vecchio Continente, il PIL della Germania si è contratto dello 0,3%, in linea con le stime (dato del 3°Q rivisto allo 0%). Oggi verranno pubblicati i dati sull’inflazione del Paese: la lettura armonizzata è attesa in calo dal 3,8% al 3,2%. Il PIL dell’Eurozona del 4° trimestre è emerso invariato allo 0% rispetto alle attese per una contrazione dello 0,1%.

I MARKET MOVER

Oggi gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati prevalentemente sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve e la successiva conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Fronte dati macro, per la Germania gli investitori monitoreranno il tasso di disoccupazione e l’inflazione (gennaio). Il focus passerà poi alle misurazioni in arrivo dagli Stati Uniti, in particolare sul report sull’occupazione di ADP (gennaio), PMI Chicago (gennaio) e sui dati comunicati dall’EIA sulle scorte e la produzione di greggio.